هذا كلام من عندك.. تحدي نزار الفارس لبسمة وهبة بسبب سعد الصغير

رد الإعلامي نزار الفارس، علي سؤال الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها “العرافة” المذاع عبر فضائية النهار والمحوري، عن عدم تلقي الفنان سعد الصغير أمواله خلال حلقته معه، قائلا: “هذا كلام من عندك أتحداك تطلعيلي الفيديو لسعد الصغير يقول أنه ماخدش فلوس”.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، الفيديو يهاجم فيه نزار الفارس.

وأضاف الإعلامي نزار الفارس خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار” مع الإعلامية بسمة وهبة: “قال سعد الصغير أني منتجت أجوبتي ولكن أمنتج أيه دي أجوبته وخليه يرفع قضية عليا وهقف ضد القضاء المصري وهو زعل مني لأني أحرجته كتير وأنا بالفعل دفعت فلوس بالدولار ليه وهو اللي طلب التصوير فى بيته".