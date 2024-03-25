نزار الفارس يرد على اتهام رانيا يوسف: كانت راضية عن السؤال الجريء

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة رانيا يوسف التي هاجمته وقالت إنه تجاوز في حقها بسبب الأسئلة أثناء ظهوره معها في برنامج، كما أنه أظهر الأسئلة المسيئة في برومو الحلقة رغم طلبها بحذفها.

وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، أن البرومو عبارة عن 60 ثانية، والأسئلة كانت متعددة لم تنشرها رانيا يوسف لكنها نشرت السؤال الجريء فقط على حسابها عبر فيسبوك وانستجرام، وكانت مدة هذا السؤال 10 ثواني، أي أنها راضية عنه، كما نشرت إجابته أيضا.

وتابع الإعلامي العراقي: "لو كانت رانيا يوسف ترى أن السؤال جريئا، فلماذا نشرته على فيسبوك أو انستجرام، وبعد الحلقة مباشرة قالت لي عمري ما أندم إني عملت الحلقة معاك".