عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة.. مواجهة ساخنة بين يحيى الفخراني وحازم إيهاب

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة بزيارة بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني إلى منزل فريد والذي يلعب دوره الفنان حازم إيهاب، ويجلس للحديث معه، في حين يحاول فريد معرفة سبب زيارته.

وأعطى بهجت الأنصاري لـ “فريد” درسًا في التربية والأخلاق، وأوضح أنه يريد الانتقام من عمر، حتى ينتصر لوالده الذي سجنه بهجت الأنصاري بسبب فساده.

 

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عتبات البهجة بمكالمة تليفونية بين لبنى "صفاء الطوخي" وابنتها التي ترفض زيارة والدتها لبنى بسبب إهمالها في تناول الدواء و بسبب ذلك تنتابها حالة عصبية أثرت على أبنائها الصغار في أخر زيارة لهم لجدتهم.


 

ويعلم عمر "خالد شباط" من فريد "حازم إيهاب " ان أسامة صديقه أصبح يتاجر في مخدر الـ LST بدون ان يخبرة و يؤكد له فريد بخبث ان ما يفعله أسامة خطير، ويطلب فريد من عمر تنفيذ خطة البنك و يؤكد له ان سيغير رأيه و يفعل ما يطلبه منه.


 

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. صفاء الطوخي توجه رسالة لـ يحيي الفخراني

مجدي أبو عميرة: عتبات البهجة جعلني أتعرف على مشاكل الشباب

وتكتب لبنى رسالة لبهجت "يحيى الفخراني" و عرفان " صلاح عبد الله" و تشكرهما على تواجدهما بجانبها و تشتكي لهما من عدم قدرتها على تحمل ما تتعرض له من ضغوط الحياة، و تخبرهما انها قررت البعد و لكن تبقى ذكرياتها معهما في قلبها و تطلب منهما الاطمئنان و عدم القلق عليها.


 

ويخبر تيتا "عنبة" فلة "هنادي مهنا" ان والده أعطاه مبلغ مالي و قرر ان يبدأ مستقبله الفني و طلب منها ان تتوسط لدى أصدقائة للمساعدته و العمل معه من جديد.


 

ويطلب عمر من أسامة التريث في عملة و يخبره نوايا فريد تجاهه خصوصا بعد اختفاء مي و غلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا و يؤكد عمر لأسامة انه لن يترك فريد حتى يعلم ما يخفية.

ويشتكي عرفان لبهجت من بعد زوجته علية "سماء إبراهيم" و إحساس الوحده الذي يشعر به بداخله بعد سفرها، و يؤكد له بهجت انه يشعر بنفس الأحساس تجاه عمر.

ويسأل عمر جده عن الصورة التى وجدها بين أغراضه و بجانبه رجل يشبة فريد و فريد، و يبدو عليهم داخل قاعة محكمة، ويؤكد له جده انه من سجنه بصفته رئيس اللجنة التى عينتها الوزارة و اثبتت غش الرجل في مواصفات إحدى العمارات كونه مقاول و بسببه انهارت العمارة على سكانها، كما انه تسبب له في قضية رشوة و تم الحكم عليه بعشرين عام و ترقية بهجت لمنصب وكيل وزارة.

ويتناقش عمر مع أسامة في أمر فريد و يخبره انه أكتشف ان جده المتسبب في سجن والده و يخبر عمر أسامة انه يشك في موت والدة و والدته في حادث قد يكون مدبر.

ويسلم عبد البديع "هشام إسماعيل" بهجت نسبته من الأرباح و يؤكد له التزامة بما اتفقا علية، يبدأ تيتا في تسجيل غنوته الجديدة برفقة أصدقائة.

ويخبر عمر جميلة بقلقه تجاهها و تؤكد له انها اقلعت عن تناول المخدرات و يخبرها عن نوايا فريد تجاههم.

ويطلب عبد البديع من عيطة "علاء مرسي" زيادة الأسعار و يؤكد له عيطة ان المكان ليس به خدمات، و يقترح عبد البديع توسيع النشاط و تحويلة لكافيتريا حقيقة بها جميع الخدمات.

وبعد ان سمعت المربية شوقية "حنان يوسف" حديث عمر و جميلة تنقله لبهجت و يذهب على الفور لعمر و يسأله عن حقيقة الامر و أبعادة، يؤكد له عمر انه لديه فرصة للإيقاع بفريد و يطلب منه بهجت إبلاغ الشرطة و يرفض عمر.

ويتصل بهجت بتيتا و يطلب منه مراقبة عمر و تأمينة و تصر نعناعة "جومانا مراد" على الذهاب معه.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

 

الحلقة الأخيرة الفنان يحيى الفخراني الفنان حازم ايهاب هنادي مهنا جومانا مراد جمال العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

ترشيحاتنا

وزير البترول: نستثمر 9 مليارات دولار لحفر 35 بئر غاز بالبحر المتوسط

لم آت لتدفئة الكراسي.. جدعون ساعر يكشف سبب استقالته من الحكومة الإسرائيلية

تلاوة خاشعة.. شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

الخارجية الأمريكية تكشف عن موقفها من قرار مجلس الأمن وميناء غزة

الخارجية الأمريكية تكشف طلبها للاحتلال بعد استهداف مواطني غزة بمسيرة وتفجيرهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

نفوق الدواجن بسبب فيروس جديد !|الحكومة تحسم الجدل والزراعة تكشف الحقيقة الكاملة

فيديو

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ