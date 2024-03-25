مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة.. مواجهة ساخنة بين يحيى الفخراني وحازم إيهاب

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة بزيارة بهجت الأنصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني إلى منزل فريد والذي يلعب دوره الفنان حازم إيهاب، ويجلس للحديث معه، في حين يحاول فريد معرفة سبب زيارته.



وأعطى بهجت الأنصاري لـ “فريد” درسًا في التربية والأخلاق، وأوضح أنه يريد الانتقام من عمر، حتى ينتصر لوالده الذي سجنه بهجت الأنصاري بسبب فساده.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عتبات البهجة بمكالمة تليفونية بين لبنى "صفاء الطوخي" وابنتها التي ترفض زيارة والدتها لبنى بسبب إهمالها في تناول الدواء و بسبب ذلك تنتابها حالة عصبية أثرت على أبنائها الصغار في أخر زيارة لهم لجدتهم.





ويعلم عمر "خالد شباط" من فريد "حازم إيهاب " ان أسامة صديقه أصبح يتاجر في مخدر الـ LST بدون ان يخبرة و يؤكد له فريد بخبث ان ما يفعله أسامة خطير، ويطلب فريد من عمر تنفيذ خطة البنك و يؤكد له ان سيغير رأيه و يفعل ما يطلبه منه.





وتكتب لبنى رسالة لبهجت "يحيى الفخراني" و عرفان " صلاح عبد الله" و تشكرهما على تواجدهما بجانبها و تشتكي لهما من عدم قدرتها على تحمل ما تتعرض له من ضغوط الحياة، و تخبرهما انها قررت البعد و لكن تبقى ذكرياتها معهما في قلبها و تطلب منهما الاطمئنان و عدم القلق عليها.





ويخبر تيتا "عنبة" فلة "هنادي مهنا" ان والده أعطاه مبلغ مالي و قرر ان يبدأ مستقبله الفني و طلب منها ان تتوسط لدى أصدقائة للمساعدته و العمل معه من جديد.





ويطلب عمر من أسامة التريث في عملة و يخبره نوايا فريد تجاهه خصوصا بعد اختفاء مي و غلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا و يؤكد عمر لأسامة انه لن يترك فريد حتى يعلم ما يخفية.

ويشتكي عرفان لبهجت من بعد زوجته علية "سماء إبراهيم" و إحساس الوحده الذي يشعر به بداخله بعد سفرها، و يؤكد له بهجت انه يشعر بنفس الأحساس تجاه عمر.

ويسأل عمر جده عن الصورة التى وجدها بين أغراضه و بجانبه رجل يشبة فريد و فريد، و يبدو عليهم داخل قاعة محكمة، ويؤكد له جده انه من سجنه بصفته رئيس اللجنة التى عينتها الوزارة و اثبتت غش الرجل في مواصفات إحدى العمارات كونه مقاول و بسببه انهارت العمارة على سكانها، كما انه تسبب له في قضية رشوة و تم الحكم عليه بعشرين عام و ترقية بهجت لمنصب وكيل وزارة.

ويتناقش عمر مع أسامة في أمر فريد و يخبره انه أكتشف ان جده المتسبب في سجن والده و يخبر عمر أسامة انه يشك في موت والدة و والدته في حادث قد يكون مدبر.

ويسلم عبد البديع "هشام إسماعيل" بهجت نسبته من الأرباح و يؤكد له التزامة بما اتفقا علية، يبدأ تيتا في تسجيل غنوته الجديدة برفقة أصدقائة.

ويخبر عمر جميلة بقلقه تجاهها و تؤكد له انها اقلعت عن تناول المخدرات و يخبرها عن نوايا فريد تجاههم.

ويطلب عبد البديع من عيطة "علاء مرسي" زيادة الأسعار و يؤكد له عيطة ان المكان ليس به خدمات، و يقترح عبد البديع توسيع النشاط و تحويلة لكافيتريا حقيقة بها جميع الخدمات.

وبعد ان سمعت المربية شوقية "حنان يوسف" حديث عمر و جميلة تنقله لبهجت و يذهب على الفور لعمر و يسأله عن حقيقة الامر و أبعادة، يؤكد له عمر انه لديه فرصة للإيقاع بفريد و يطلب منه بهجت إبلاغ الشرطة و يرفض عمر.

ويتصل بهجت بتيتا و يطلب منه مراقبة عمر و تأمينة و تصر نعناعة "جومانا مراد" على الذهاب معه.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.