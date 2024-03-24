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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مجدي أبو عميرة: عتبات البهجة جعلني أتعرف على مشاكل الشباب

مجدي أبو عميرة
مجدي أبو عميرة

تحدث المخرج مجدي أبو عميرة عن رأيه في تعاونه مع جيل من الشباب في مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال قي تصريحات لـ صدى البلد:" نحن نقدم عمل فيه الفنان الكبير يحيي الفخراني، وانا اعتبره فاكهة رمضان وكما قال الناقد الفني عنه طقس من طقوس رمضان، وإنه يرجع بعد 3 سنوات، والناس تحبه وتشتاق إليه، لكن الدكتور مدحت العدل ركز على جانب الشباب ومشاكل الشباب، أنا لم أكن على دراية بها، فركز المسلسل على مخاطر الانترنت، وأشياء لم أكن اعرفها وعلمتها من خلال المسلسل، وكل هذه الأمور ستجذب الشباب لمشاهدة العمل، خاصًة أن الجديد ظهور يحيي الفخراني بشخصية بلوجر.

بدأت الحلقة الثالثة عشرة  من مسلسل عتبات البهجة بزيارة عبد البديع "هشام إسماعيل" لعيطة "علاء مرسي" في الكافية "الحديقة" ويطلب منه رفع مستوى المكان و زيادة المنيو، ويؤكد له عبد البديع موافقته على شراكته.


يشتكي عرفان "صلاح عبد الله" لزوجته علية "سماء إبراهيم" بعد ان تم غلق المحل و لكنها لا تهتم و تخبره انها قررت السفر لابنها قريباً.

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يشترط حنفي "محسن منصور"على نعناعة "جومانا مراد" تسليمها وصل الأمانة مع أموال أخرى أثناء كتب كتابه على فلة "هنادي مهنا".


تقوم سعاد "فدوى" بتبخير الشقة و تخبر عرفان انهم محسودين بسبب زواجهم و يخبرها ان زواجهم لا يعلمه أحد حتى يحسدهم.


يقيم بهجت "يحيى الفخراني" عيد ميلاد إحدى طلبة السنتر في الكافية "الحديقة" و يخبروه جميعا أنهم سعداء بمعرفته التى اختلفت 180 درجة عن البداية و يؤكد لهم نفس الإحساس تجاههم و تعلوا ضحكاتهم و يتبادلون الحديث بشكل ودي و يبدوا عليهم التفاهم.


يصل الطرد المنتظر و يستلمه عم نجف و يطلب من مساعدة توصيلة لبيت جميلة "بسنت أبو باشا" بعد ان علم منه ان عمر "خالد شباط" موجود بالمنزل.


يستلم عمر الطرد و يقوم بضرب أخته جميلة و يخبر جده انها تتناول مواد مخدرة، يحاول بهجت التماسك و يسئل جميلة.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

الدكتور مدحت العدل الفنان الكبير يحيى الفخرانى الموسم الرمضاني الحالي المخرج مجدي أبو عميرة

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