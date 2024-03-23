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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عطار يغنى تتر مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

صدى البلد

يغني المطرب الشاب عطار، تتر مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذى يتعاون فيه مع الشاعرة منة القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجموعة MBC على المواقع الاجتماعية البوستر الدعائي للمسلسل،  ويظهر فيه أبطاله شيكو وكريم محمود عبدالعزيز، وآية سماحة، ودنيا ماهر، وشريف رمزي المسلسل مز تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول الخلافات الزوجية ، والأسرية فى اطار كوميدي.

ويعرض حصريا ابتداء من 15 رمضان الساعة الـ10 مساء بتوقيت السعودية، والـ9 مساء بتوقيت مصر.

يذكر أن المطرب عطار شارك فى بطولة مسلسل "راجعين يا هوى" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وقام ببطولته النجم خالد النبوي.

وأدى عطار، أغنية "خطوة إجبار"، بمشاركة الممثل الشاب نور النبوي، كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وتخطت مشاهدتها أكثر من 44 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

عطار

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