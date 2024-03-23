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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل مسار إجباري: علي وحسين يواصلان البحث عن قاتـ ـل حبيبة

مسار إجباري
مسار إجباري

عُرضت اليوم الحلقة 13 من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر اللان يجسدان شخصيتين باسم “علي وحسين”.

وفي الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "مسار إجباري"، التقى الدكتور صفوت بخديجة، ابنة خالة حبيبة الكردي.
 

وتحدث الدكتور صفوت وخديجة عن تفاصيل العلاقة العاطفية التي كانت تجمع بين حبيبة وصفوت.

 

كما أبدى الدكتور صفوت شكوكه في "سناء" في، واعتقد أنها قد قتلت حبيبة الكردي كنوع من الانتقام، وأنها قريبة من شركات الأدوية التي تعتمد عليها حبيبة في أبحاثها الطبية المغشوشة.

 

وبدأ عصام عمر وأحمد داش، في البحث عن مؤشرات جديدة تتعلق بقضية مقتل حبيبة، محاولين كشف الحقيقة .

أبطال مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان.

أبطال مسلسل مسار إجباري رشدي الشامي مسلسل مسار اجباري مسار إجباري

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