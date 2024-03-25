لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

علق الاعلامي محمد شبانة على حقيقة استمرار علي معلول مع الأهلي موسم آخر.

وقال شبانة في برنامجه الاذاعي :" علي معلول شكله مش هيكمل مع الاهلي خلاص ، والأهلي مضي مع شكري لمده 5 سنوات".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.