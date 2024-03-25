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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي حظه حلو معايا.. مدحت شلبي: مراتي ماتعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي

مدحت شلبي
مدحت شلبي

حل الإعلامي مدحت شلبي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ع المسرح” المذاع على قناة " الحياة ".

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وقال مدحت شلبي :" طول عمري لاعب كرة قدم حتى من قبل التحاقي بكلية الشرطة ".

وأضاف مدحت شلبي: "عقب نهاية كارير كرة القدم؛ اشتغلت في مجال التدريب وحصلت على دورات تدريبية في مصر وخارج مصر".

وتابع مدحت شلبي:"ماينفعش أقول النادي اللي لعبت فيه عندما كنت صغيرا؛ لأن البعض بيحسبنا على هوية نادي بعينه ".

وأكمل مدحت شلبي:" لازم أتخلص من هويتي الرياضية بالأفعال والأقوال "، مضيفا:" ربما الأهلي حظه حلو شوية معايا لما بعلق على مباريات الأهلي والزمالك ".

وتابع مدحت شلبي:" مراتي ماتعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي، وجوجل مايعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي".

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