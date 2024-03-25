الأهلي حظه حلو معايا.. مدحت شلبي: مراتي ماتعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي

حل الإعلامي مدحت شلبي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ع المسرح” المذاع على قناة " الحياة ".
وقال مدحت شلبي :" طول عمري لاعب كرة قدم حتى من قبل التحاقي بكلية الشرطة ".
وأضاف مدحت شلبي: "عقب نهاية كارير كرة القدم؛ اشتغلت في مجال التدريب وحصلت على دورات تدريبية في مصر وخارج مصر".
وتابع مدحت شلبي:"ماينفعش أقول النادي اللي لعبت فيه عندما كنت صغيرا؛ لأن البعض بيحسبنا على هوية نادي بعينه ".
وأكمل مدحت شلبي:" لازم أتخلص من هويتي الرياضية بالأفعال والأقوال "، مضيفا:" ربما الأهلي حظه حلو شوية معايا لما بعلق على مباريات الأهلي والزمالك ".
وتابع مدحت شلبي:" مراتي ماتعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي، وجوجل مايعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي".