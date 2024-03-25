كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

أطلق لاعب النادي الاهلي محمود كهربا مجموعة من التصريحات حول ازمته مع غرامة نادي الزمالك وخلافه مع كابتن محدحت شلبي غيرها من الأزمات وذلك خلال برنامج أسرار .

تصريحات محمود كهربا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، عن عدم نيته في البداية دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.

وأكد "كهربا" في تصريحات لقناة النهار أنه كان ينوي الاستمرار في عدم دفع الغرامة، وظل يعتزم عدم الدفع حتى بعد خوض مواسمين إضافيين دون تسديد المبلغ، إلا أن تقريب المسافات بينه وبين حسين لبيب رئيس الزمالك جعله يقرر تسديد الغرامة في الوقت المناسب، خاصةً قبل زيادة سعر الدولار.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.