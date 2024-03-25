مدحت شلبي: أنا ملك الخروج عن النص لكن بشياكة ..فيديو

حل الإعلامي مدحت شلبي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة".

وقال مدحت شلبي :" أنا بحب أكون كوميديان على الشاشة وميكونش كلامي جد بشكل مبالغ فيه ".

وأضاف مدحت شلبي:" أحب أكون كوميديان وأنا ملك الخروج عن النص لكن بشياكة مش اوفر ".

وتابع مدحت شلبي:" أنا كنت ظابط شرطة مش محترف ، وانا اشتغلت سنة واحدة في إطار الأمن العام وتم تعيني في قسم النزهة وكنت لاعب في منتخب الشرطة اللي بيلعب في الدوري".

ولفت مدحت شلبي:" طوال فترة خدمتي في الشرطة كانت في الإطار الرياضي ".