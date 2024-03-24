أجلت فرح أختي.. كهربا: محمود الخطيب ميعرفش مشكلتي مع مدحت شلبي

عبر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا عن حبه للكابتن محمود الخطيب، قائلًا: “كابتن محمود الخطيب هو الأب الروحي، ودايما بتعلم منه وهو اكتر حد ساندني بخبرته وغير من شخصية كهربا، وقالي لازم تبقى اهدى من كده وبيقعد معايا ويعلمني بخبرته، مبغلطش عشان اي حاجة بعملها باذن الخطيب”.

وأضاف محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "أجلت فرح اختى 4 شهور، لأني كان نفسي اكون معاها وحددت اليوم من غير ما اعرف اننا مسافرين، واستأذنت من المدير الفني، ومفيش مشاكل بيني بين حد في الجهاز الفني، وعندنا اللاعيب لو بيلعب البدلاء بتوعه هما أكبر داعم له، وفرح اختي معملش شرخ بيني وبين كولر".

وتابع "مكلمنيش على حلقة رامز، وميعرفش مشكلتي مع مدحت شلبي، وبيقولى عايزك تساعد الفرقة والفرقة تساعدك مش تلبس تيشرت الاهلي وخلاص".