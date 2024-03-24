عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجلت فرح أختي.. كهربا: محمود الخطيب ميعرفش مشكلتي مع مدحت شلبي

محمود كهربا
محمود كهربا

عبر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا عن حبه للكابتن محمود الخطيب، قائلًا: “كابتن محمود الخطيب هو الأب الروحي، ودايما بتعلم منه وهو اكتر حد ساندني بخبرته وغير من شخصية كهربا، وقالي لازم تبقى اهدى من كده وبيقعد معايا ويعلمني بخبرته، مبغلطش عشان اي حاجة بعملها باذن الخطيب”.

وأضاف محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "أجلت فرح اختى 4 شهور، لأني كان نفسي اكون معاها وحددت اليوم من غير ما اعرف اننا مسافرين، واستأذنت من المدير الفني، ومفيش مشاكل بيني بين حد في الجهاز الفني، وعندنا اللاعيب لو بيلعب البدلاء بتوعه هما أكبر داعم له، وفرح اختي معملش شرخ بيني وبين كولر".

وتابع "مكلمنيش على حلقة رامز، وميعرفش مشكلتي مع مدحت شلبي، وبيقولى عايزك تساعد الفرقة والفرقة تساعدك مش تلبس تيشرت الاهلي وخلاص".

 

 

 

كهربا محمود كهربا لاعب النادي الأهلي محمود كهربا محمود الخطيب مدحت شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

بسمة وهبة تحرج حورية فرغلي على الهواء .. والأخيرة: "جرحتيني عايزة أمشي"

ترشيحاتنا

نفسي اتجوز.. محمود كهربا يفجر مفاجأة عن مواصفات فتاة أحلامه

سعرهم لقطة.. أرخص موبايلات سامسونج في مصر حاليا

القارئ أحمد عبد الحكيم يوضح سر الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن

الغرف التجارية تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار.. تفاصيل

محكمة روسية توجه تهم ارتكاب عمل إرهابي لـ2 من المشتبه بهم في هجوم كروكوس

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس محتشمة.. نيكول سابا تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ