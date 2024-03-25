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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عظمة وأسرار.. لقطات جديدة من زيارة منتخب كرواتيا للأهرامات

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

ننشر لقطات جديدة من زيارة بعثة منتخب كرواتيا بقيادة الأسطورة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني  لأهرامات الجيزة، في جولتهم للتعرف على المعالم السياحية والأثرية في مصر.

وعرضت اللقطات الجديدة قيام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بشرح عظمة الأهرامات للمنتخب الكرواتي والأسرار التي تمتلكها.

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مباراة مصر وكرواتيا 

ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية، حيث يواجه منتخبنا الوطني في النهائي الثلاثاء المقبل.

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره الكرواتى فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأولى عقب تخطى كل منهما منتخبى نيوزيلندا وتونس.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا

يلتقى منتخب مصر مع كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من شهر مارس الجارى، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

منتخب كرواتيا مودريتش لوكا مودريتش مصطفي وزيري الأهرامات حسام حسن

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