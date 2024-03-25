نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر.. تعرف عليه

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر ، للمساندة بدفع المصروفات الخاصة بالجامعات والمدارس.

نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

تمويل المصروفات المدرسية تسدد على 10 أشهر ويتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريًا من قيمة القسط الشهرى.

تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر



برنامج تمويل المصروفات المدرسية والجامعية من بنك ناصر، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وتصل قيمة تمويل المصروفات المدرسية إلى 50 ألفا كحد أقصى، بسعر عائد يبلغ 8.5% سنويًا.

قرض مصروفات الجامعات والمدارس من بنك مصر



تتراوح نسبة الفائدة من 16.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص ومن 16.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص.

تصل قيمة المصاريف الإدارية بقرض بنك مصر إلى 1% يخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض

تصل قيمة القرض إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى

بفترة سداد يصل إلى 8 سنوات

يجب أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

ويكون الدخل الشهري حوالي 1000 جنيه



نظام تمويل مصروفات الجامعات والمدارس



شروط التقديم على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر

تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهرى وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهرى على البنك.

الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل المصروفات المدرسية لأصحاب المعاشات، تحويل المعاش على البنك.

تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل مصروفات الجامعات والمدارس من بنك ناصر