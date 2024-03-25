الأمن الأوكراني: ضرباتنا أسفرت عن انخفاض إنتاج النفط في روسيا بنسبة 12%

أكد رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليك، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي شنتها طائرات دون طيار أوكرانية على مصافي النفط في روسيا؛ أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وقدرات التكرير في البلاد بنسبة 12%.

وأضاف رئيس جهاز الأمن الأوكراني أنه "فيما يتعلق بالهجمات على المصافي في الواقع، كان هناك عدد من الضربات الناجحة على أراضي روسيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وتابع "أود أن أؤكد أنه من خلال تصدير المنتجات النفطية تقوم روسيا بتجديد ميزانيتها وهذا في الواقع يمثل ثلث ميزانيتها وحصة الأسد من ميزانيتهم ​​العسكرية".

وأضاف رئيس جهاز الأمن الأوكراني أن العمليات الناجحة التي تنطوي على طائرات بدون طيار بعيدة المدى تهدف إلى تقليل تدفقات العملات الأجنبية إلى ميزانية الدولة الروسية.

وقال إنه "لأسباب واضحة، لن أخوض في تفاصيل المواصفات الفنية أو الأسماء. لقد أثرنا بالفعل على كل من الإنتاج والتكرير بنسبة 12% وبشكل عام، منذ الأول من مارس، حتى كما أعلن رئيس وزرائهم ميشوستين، فقد وضعوا رسميًا.

وأضاف مالك: "الوقف الكامل لجميع صادرات البنزين. نواصل عملنا بينما لا تزال النيران مشتعلة في بلد "محطة الوقود".

وأشار إلى أن الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية هي أيضًا جزء من الجهود، بالاشتراك مع جهاز الأمن الأوكراني، لضرب قدرات المصافي الروسية.

وعندما سئل عما إذا كانت مصافي التكرير الروسية ستستمر في الاحتراق، أجاب مالك: "بالطبع، عليهم أن يتوقعوا المزيد من الانفجارات".