حب الناس والستر.. داعية: المشاعر نعمة من الله على العبد

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن الرجل قد يرزق في هذه الحياة بنعمة المشاعر، في حين قد يحرم منها آخرون من حوله.

وأضاف صطفى حسني، خلال تقديم برنامج "بصير"، أن المشاعر من النعم التي قد يرزق بها الإنسان في هذه الحياة، منوها أن المشاعر لا يشترط أن توجد كلها في وقت واحد.

وتابع مصطفى حسني: الانسان يحتاج إلى النظر بعين البصيرة وليس البصر، قائلا: "بص على المشاعر مثل السند والحماية وحب الناس والستر وعدم الفضيحة ورضا ربنا".

كما تابع"محتاج تبص على عدم وجود ألم في جسدك وبص على النعم في منها موجود ومنها مفتقد وخلي عندك البصيرة في رؤية الموجود حتى تصبر على المفقود برؤية المشاعر ولازم الانسان يكون واقعي وممتن للموجود ويبحث عن المفقود من المشاعر وهو هادئ وساكن ويرحل الى اليقين".