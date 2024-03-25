حالته مستقرة.. شوبير يطمئن جماهير الأهلي على نجم الفريق

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بشأن حالة إمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وقال أحمد جاب الله "طبيب النادي الأهلي" :حالة إمام عاشور مستقرة للغاية بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف، منحنا اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.
كان إمام عاشور قد أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا.
ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.