عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالته مستقرة.. شوبير يطمئن جماهير الأهلي على نجم الفريق

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات  أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بشأن حالة إمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أحمد جاب الله "طبيب النادي الأهلي" :حالة إمام عاشور مستقرة للغاية بعد الجراحة التي خضع لها ‏في الكتف، منحنا اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه ‏للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

كان إمام عاشور قد أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا‎.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

شوبير إمام عاشور الأهلي إمام عاشور و الأهلي حالة امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

ترشيحاتنا

مش هقدر اتقبلها.. رد فعل مي عمر في حالة خيانة محمد سامي لها

مي عمر: لو حصل من محمد سامي حاجة هيبقى رد فعلي كبير

مي عمر: الأستاذ عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

تحطم نصفها .. حادث مروع لميكروباص علي الدائري| فيديو

لا تجالس أي أحد.. كيفية اختيار الصديق والشريك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ