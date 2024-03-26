انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

شهدت أسعار اللحوم الحمراء وعدد من السلع الأساسية انخفاضًا في الأسواق، مقارنة بسعرها خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي طرح تسائلات حول عودة الأسعار إلى سابق عهدها قبل الإرتفاعات الكبيرة التي شهدتها في الآونة الأخيرة؟...

تجنبًا لتلاعب التجار في أسعار السلع، تعمل الحكومة المصرية بشكل مستمر على توفير السلع الأساسية للمواطنين المصريين في منافذها المختلفة، بأسعار مناسبة تخفيفًا للعبء على كاهل المواطن.

تعرف على أسعار السلع في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة...

أسعار السلع في الأسواق



شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم تباين، حيث ارتفع سعر الأرز والدقيق والفول والمكرونة، وتراجع سعر الزيت والسكر مع ثبات سعر الدواجن والبيض بأنواعه الثلاثة، حيث جاءت أسعار بعض السلع وفقًا لـ موقع بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية، حيث جاءت أسعار السلع:

سعر الأرز المعبأ حيث سجل متوسط سعر الكيلو منه اليوم 36.7 جنيه.

سجل سعر السكر المعبأ اليوم 46.44 جنيه.

سجل سعر الفول المعبأ اليوم 59.96 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ اليوم 29.79 جنيه للكيلو.

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس اليوم 97.87 جنيه للتر.

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 74.61 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار المكرونة المعبأة اليوم 32.12 جنيه للكيلو.

سعر البيضة البلدي: 6.22 جنيهات.

سعر البيض الأبيض: 5.71 جنيها.

سعر البيض الأحمر: 5.71 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء اليوم 106 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار «البلدي» 128 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم الكندوز 337 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم الضأن 414 جنيها للكيلو.

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة



الأرز المعبأ 27 جنيهًا

الدقيق المعبأ 24 جنيهًا

السكر 27 جنيهًا

كيلو البطاطس 5 جنيهات

كيلو الجزر 5 جنيهات

كيلو البصل 10 جنيهات

كيلو الخيار 10 جنيهات

كيلو الطماطم 5 جنيهات

كيلو اللبن السائب 25 جنيها

10 فرخه مبرده 190 جنيه

كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه

كيلو اللحم المفروم البلدي 300 جنيه

كيلو الكبده البلدي 300 جنيه

كيلو السمك البلطي درجه أولي 70 جنيها.

كيلو السمك البلطى ⁠درجه ثانية 60 جنيها .

كيلو السمك البلطى درجه ثالثة 50 جنيهًا .

كيلو السمك ⁠البوري 150 جنيهًا.