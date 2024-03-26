عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عيدية الرئيس للمصريين| قرارات عاجلة من الحكومة قبل عيد الفطر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

سعت الدولة خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة على أسعار السلع، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يخلق وفرا أكبر ومعروضا أضخم من السلع، مما يسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية.

في هذا السياق، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بطلب من الرئيس السيسي لقاء موسعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، مثل: السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجبن، والسمن، والزبدة، واللحوم، والزيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

أسعار السلع

وفي مستهل اللقاء، رحب مدبولي بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، متقدماً لهم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع، مشيراً إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.

كما شهد اللقاء عدداً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية، حيث أوضح سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين 25 إلى 30% للمنتجات الخاصة بشركته، حيث انخفض العدس من أكثر من 65 جنيها إلى حوالي 48 جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من 38 جنيها إلى 27 جنيها، وكذلك انخفضت أسعار الأرز، وذلك في سوق الجملة، مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، في إشارة إلى المنافذ الصغيرة التي يتعامل معها المُستهلكون.

وفي هذا الصدد، وجه مدبولي بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية، حيث يعمد هؤلاء في كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعا رغم انخفاضه في سوق الجملة، مشدداً على أن دور الدولة في الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التي تتم.

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

وخلال اللقاء، قال أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار سوف تصلنا مخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة في جميع فروع كارفور، بدون أي انتظار، على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها في نفس اليوم.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.

تخفيض الأسعار

وقال وزير التموين: ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.

في هذا الصدد، وقال أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك عدة إجراءات اتخذتها الدولة لضبط الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ثم الأزمات المتلاحقة وسبقتها خطوة مهمة وهي زيادة المخزون الاستراتيجي ليتجاوز 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك خططا واضحة من الدولة للتعامل مع سيناريوها حركة أسعار السلع وموجة التضخم العالمية خاصة أنها موجة تضخم مستوردة ناتجة عن تضرر سلاسل التوريد والإمداد بجانب تضرر حركة السلع الاستراتيجية من أكبر المنتجين في العالم "روسيا وأوكرانيا" إضافة إلي أزمة سعر الدولار.

وأكد العشري، أن المعارض السلعية ساهمت بصورة مباشرة من ضبط الأسعار في الأسواق، خاصة أن المنتجات كانت متوفرة بخصومات تراوحت بين 20 إلى 30 % من السلع الرئيسية، وذلك وفق توجيهات الحكومة بالعمل على تنظيم معارض بمشاركة كبار المنتجين والشركات والتجار، ولفت إلى أنه جرى الاستعداد لعدة معارض ضخمة استعدادا لشهر رمضان.

وأوضح ، أن أزمة تضخم الأسعار طالت جميع الأسواق خاصة مع خلل سلاسل التوريد العالمية، وهذا تسبب في ارتفاع الأسعار في العالم أجمع، لكن الحكومة المصرية كانت "سباقة" واتخذت عدة إجراءات لتهدئة أوضاع السوق والحد من حركة الارتفاعات السعرية العنيفة التي شهدها دولاً أخرى، مثل التوسع في إنشاء المعارض السلعية في 27 محافظة، فكل الغرف التجارية نظمت معارض في كافة المناطق.

من جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازي قد ساهم في تقليل أسعار العديد من السلع الضرورية في الأسواق، وهي سلع حيوية يتطلبها كل بيت،  وأشار إلى أن هناك استقراراً في الأسعار بالسوق، مما أثر بشكل واضح على تكلفة هذه السلع. وأضاف أن جشع بعض التجار قد أدى إلى احتكار بعض المنتجات، ولكن بفضل انخفاض سعر الدولار، زادت الكمية المتاحة من السلع، مما أدى إلى استقرار الأسعار وتالياً انخفاضها.

وبخصوص توافر السلع في الفترة القادمة وحتى شهر رمضان، أكد “شعيب” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توفير الكميات اللازمة من المخزون لتلبية احتياجات المواطنين، مطمئنًا الجمهور بأن القوانين الصادرة في عام 2020 تضمن حماية المستهلكين وتعاقب أي تاجر أو مصنع يخالف الأسعار المحددة في السوق.

وذكر أن أسعار الذهب تأثرت أيضًا بالانخفاض في قيمة الدولار، حيث أن الانخفاض في سعر الدولار في السوق السوداء قد أدى إلى تراجع أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة، متوقعًا استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والسمن ومنتجات الألبان واللحوم المجمدة تشهد انخفاضاً ملحوظاً، نتيجة للتراجع المستمر في أسعار الدولار. وأكد على أن الحكومة تعمل بجد لضمان توافر هذه السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مطمئناً المواطنين بأن القوانين الجديدة ستحمي المستهلكين وتعاقب أي تجاوزات في الأسعار من قبل التجار أو المصنعين.

اسعار السلع السلع السلع الغذائية شهر رمضان التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حزمة مليارات في طريقها لمصر.. بشرى سارة من صندوق النقد بشأن موعد القرض

بشرى سارة من الحكومة بشأن الأسعار وانفراجة على الأبواب

50 قمة تتوج علاقات الشراكة والأخوة.. سر لقاء السيسي ورئيس الإمارات

إصابة إمام عاشور تزيد معاناة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. ما القصة؟

القاهرة تساند الأشقاء في غزة.. ملحمة عربية أمريكية بالقاهرة لمساعدة الشعب الفلسطيني

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن وحقيقة انتشار فيروس خطير

20 مليار دولار| المالية تزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

ترشيحاتنا

انفجارات تهز دير الزور والبوكمال بسوريا ووقوع قتـ لى ومصابين

بوتين: منفذو هجوم كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدافع عن نظام كييف

عيدية الرئيس للمصريين| قرارات عاجلة من الحكومة قبل عيد الفطر

كم ملك يحضر عند ختم القرآن ؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

أحمد حجازي ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنيه وجملة فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ