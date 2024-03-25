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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مدبولي طلع لهم العين الحمراء وأبدى رفضه من ارتفاع بعض أنواع السلع بنسبة 100% في أسبوع.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأن تنخفض الأسعار بداية من الغد بنسبة كبيرة، وتنخفض بنسبة لا تقل عن 30% بعد عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحكومة تكشر عن أنيابها من أجل صالح المواطن المصري.

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