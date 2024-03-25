ملحمة في حب مصر.. أحمد موسى يوجه رسالة إلى أهالي المطرية

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته بحفل إفطار المطرية الذي تم تنظيمه اليوم في منطقة «عزبة حمادة» بأحد أحياء القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الإفطار يعبر عن مصر وشعبها.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع أهالي المطرية كانوا يجهزون القطايف والكنافة والحلويات وجميع مشتملات حفل الإفطار قبل رمضان بأوقات كبيرة.

وأشار إلى أن حفل إفطار المطرية شمل طنًّا من الفراخ، وطنا من الشيش طاووق، ونصف طن من الأرز البسمتي، والكثير من المواد الغذائية الأخرى، معلقًا: مشهد لن تراه إلا في مصر، هنا المطرية وهنا شعب مصر وشبابها المتكاتف سويًا.

وأكمل: الكل النهاردة بيتكلم على إفطار المطرية، وطول ما المشهد ده موجود؛ هي دي مصر، والناس بتنسى أي حاجة باللمة الحلوة دي، والسوشيال ميديا كانت مقلوبة النهاردة على حفل إفطار المطرية وعزبة حمادة.

ووجه الإعلامي أحمد موسى؛ رسالة إلى أهالي المطرية، قائلاً: انتو النهاردة رسمتوا البهجة والسعادة على وجوه الناس، وكل مسئول فرحان بيكم، ووالله مش هتلاقي حد زعلان خالص بعد الفرحة اللي رسمتوها على وجوه الناس.





