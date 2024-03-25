تريند كل سنة.. تعليق أحمد موسى على إفطار المطرية أكبر مائدة بمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حي المطرية تريند اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والإعلام في مصر والعالم، مضيفا أن هذا الأمر- إفطار المطرية - ينظم للعام العاشر على التوالي.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 7 شوارع كاملة العدد و25 ألف صائم في إفطار المطرية، رمضان في حي المطرية حاجة تانية بأكبر مائدة إفطار.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذه المائدة تتطلب حجما ضخما من الجهد، وأطنانا من اللحوم والدواجن والمحاشي على هذه المائدة.

وأشار إلى أن عزبة حمادة في حي المطرية تريند منتصف شهر رمضان بأطول مائدة إفطار كل عام، وهذا الأمر يعبر عن مصر الجميلة والهادئة والمستقرة.