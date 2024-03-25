مدبولي: أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي.. وفيه سلع بتزيد 60% في أسبوع.. فيديو

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح.

وخلال الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي وأرى الأسعار بتزيد من أسبوع لأسبوع كام".

وأضاف: "فيه حاجات كانت بتزيد 50 و60% في أسبوع"، لافتا: "الأسعار لازم تنزل ومش 5%.. لا زي ما زادت الأرقام الفلكية لازم برضه تنزل أسعار معتبرة.. عشان المواطن يشعر إن فيه حاجة إيجابية".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة المواطن يشكو من الأسعار والغلاء.. وفيه سلع أسعارها زادت حتى مع توافر العملة".