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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي.. وفيه سلع بتزيد 60% في أسبوع.. فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح.

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رئيس الوزراء لـ وزير التموين: المواطن مازال يشكو من ارتفاع الأسعار رغم توافر العملة

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رئيس الوزراء: الأسعار لازم تنزل زي ما زادت عشان المواطن يشعر بالانخفاض

وخلال الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي وأرى الأسعار بتزيد من أسبوع لأسبوع كام".

وأضاف: "فيه حاجات كانت بتزيد 50 و60% في أسبوع"، لافتا: "الأسعار لازم تنزل ومش 5%.. لا زي ما زادت الأرقام الفلكية لازم برضه تنزل أسعار معتبرة.. عشان المواطن يشعر إن فيه حاجة إيجابية".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة المواطن يشكو من الأسعار والغلاء.. وفيه سلع أسعارها زادت حتى مع توافر العملة".

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