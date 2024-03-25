رئيس الوزراء: يجب أن يشعر المواطن بمردود إجراءات الدولة في خفض الأسعار

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية.

وأضاف رئيس الوزراء “نحن جميعا في خدمة المواطن الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار”.

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة على مساندة القطاع الخاص والسلاسل التجارية مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة أسهمت في حل إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة.