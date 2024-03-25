رئيس الوزراء لـ وزير التموين: المواطن مازال يشكو من ارتفاع الأسعار رغم توافر العملة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حديثه لوزير التموين قائلا: "كنت بنزل المحلات ألاقي أرقام حاجة تانية.. وأكلمكم وأنا في الفرع.. تقولوا أنت نازل في الفرع بتاع الأغنياء ولما أروح للعادي ألاقي نفس الأسعار".

وشدد: الأسعار لازم تنزل ومش 5%.. لا زي ما زادت الأرقام الفلكية لازم برضه تنزل أسعار معتبرة.. عشان المواطن يشعر إن فيه حاجة إيجابية".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة المواطن يشكو من الأسعار والغلاء.. وفيه سلع أسعارها زادت حتى مع توافر العملة".