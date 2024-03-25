فضيحة مدوية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب جشع تجار لهم بضائع بالموانئ

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك فضيحة للتجار والمستوردين بعد أن حصلوا على الدولارات المطلوبة للإفراج عن المنتجات في الموانئ، إذ رفضوا أن يفرجوا عنها؛ من أجل رفع سعرها، من خلال تواجدها لفترة أكبر في الموانئ.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأن تنخفض الأسعار بداية من الغد بنسبة كبيرة، وتنخفض بنسبة لا تقل عن 30% بعد عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحكومة تكشر عن أنيابها من أجل صالح المواطن المصري.