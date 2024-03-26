كولر يعدل برنامج الأهلي قبل رحلة تنزانيا.. تفاصيل

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “كولر يعدل برنامج الأهلي لرحلة تنزانيا ويمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا والتجمع فجر الأربعاء استعدادا لرحلة تنزانيا”.

وكان إمام عاشور قد أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا‎.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏