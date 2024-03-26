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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يفاجئ مستشفى بهتيم ويكلف بإعادة النظر في تكليف المدير

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري  الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية زيارة مفاجئة لمستشفي بهتيم المركزي ، في ساعات متأخرة من مساء اليوم .
وخلال الجولة تلاحظ أثناء المرور عدم وجود عدد كافي من الأطباء باستقبال المستشفي ؛ الأمر الذي انتقده وكيل الوزارة ، كما تلاحظ أيضا تغيب عدد كبير من أفراد الطاقم الطبي النوباتجي ، الأمر الذي تم علي أثره استدعاء مديرة المستشفي ، كما حضر بعض المتغيببن أثناء المرور .
وانتقد وكيل الوزارة ذلك الأمر بشدة لكثرة التنيه المسبق بضرورة متابعة الانضباط الاداري بالمستشفي علي مدار الساعة.
وشدد وكيل وزارة الصحة علي هذا الأمر خلال الاجتماع المنعقد مع مديري المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية.
كما شملت الجولة تفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة وأشاد بالانضباط الاداري به، كما أشاد بمستوي النظافه العامة بالعنايات المركزة.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مستشفي بهتيم المركزي مديرة المستشفى

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