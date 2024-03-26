اللي هيفطر مش هيلعب.. إيهاب جلال يتخذ موقفا صارما بشأن مباريات رمضان

علق إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على حقيقة إفطار اللاعبين خلال المباريات في شهر رمضان.

وقال في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت: "مفيش رخصة إفطار في المباريات، الصيام ده أحسن حاجة في الدنيا ولو لاعب فطر مش هلاعبه".

وأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: "إيقاف قيد الإسماعيلي لمدة 3 فترات جديدة".

وفي سياق آخر، نفى مصدر داخل النادي الإسماعيلي الأنباء المنتشرة حول تحمل النادي راتب 6 أشهر للمهاجم البنيني روماريك أموسو الذي خضع لفترة معايشة داخل النادي خلال المرحلة الماضية.