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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط: رفع كفاءة عمارة "التكافل" بأسيوط لصالح المرضى وطلاب الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

 

الوادي الجديد تستعد لبدء حصاد محصول القمح

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء أعمال رفع كفاءة وتأثيث العمارة السكنية المخصصة كمقر إقامة لأبناء المحافظة من الطلاب والمرضى بمحافظة أسيوط،  وذلك بتكلفة بلغت ٥ مليون جنيه، تخفيفًا عن أهالي المحافظة وحرصًا على توفير مقر إقامة لائق لهم.

وأوضح الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن العمارة تقع بحي الأربعين بأسيوط و تضم ٨٠ سرير مخصصين لأبناء المحافظة بأجر رمزي مقابل الإقامة اليومية، والتي تم رفع كفاءتها وتوفير كافة سبل الراحة واحتياجات النزلاء بها، لافتًا إلى جاهزيتها لاستقبال أبناء المحافظة.

هذا وقد تم تخصيص رقم ٠١٢٢٩٣٥١٣٧٧ للاستفسار وحجز الإقامة.

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