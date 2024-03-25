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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تستعد لبدء حصاد محصول القمح

صدى البلد

استعدت محافظة الوادي الجديد، لبدء موسم حصاد محصول القمح للعام الجاري، وذلك على مستوى المزارع التي تروى بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وكذلك أراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية.


قال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي - في تصريح اليوم - إن المحافظة تضم هذا الموسم نحو 450 ألف فدان قمح بزيادة حوالى 15 ألف فدان عن العام الماضي، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح، حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفًا و277 فدان قمح.


أوضح المرسي، أن المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم مرتفعة عن الموسم الماضي في ظل التوسعات السنوية في زراعة محصول القمح الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجيات عالية للفدان نتيجة المتابعة المستمرة من القطاع الزراعي بجميع الإدارات الزراعية بالمدن والوحدات الزراعية بالقرى، والتوسع هذا الموسم في الحقول الإرشادية وتوفير أجود أنواع التقاوي التي تحقق إنتاجية مرتفعة بجانب دعم المزارعين في أسعار التقاوي.


أضاف المرسي، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلي لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح، بجانب الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالمحافظة والتي تواصل المرور الدوري ومتابعة محصول القمح في جميع المراحل من بداية التجهيز للزراعة حتى الحصاد، ومتابعة انتظام الري والتسميد الجيد ومقاومة الحشائش.


يذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم صوامع لحفظ الغلال بمنطقتي الخارجة وشرق العوينات بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف طن.

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