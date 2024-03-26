الزمالك مواليد 2007 يتعادل مع فينورد الهولندي في بطولة زد الودية

تعادل فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، مع فينورد الهولندي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب زد بالقاهرة الجديدة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة زد الدولية الودية.

سجل هدف الزمالك في اللقاء محمد حمد.

وقدم لاعبو الزمالك مستوى فني مميز خلال أحداث اللقاء، وتمكنوا من تحويل التأخر بهدف إلى التعادل، بخلاف إهدار بعض الفرص المحققة التي كادت أن تخرج المباراة بالفوز للأبيض.

ويقود فريق 2007 ، أحمد رزق مديراً فنياً، وأحمد محمد جمال وأحمد عبدالله مدربين مساعدين، وياسر سعد مدرباً لحراس المرمى، ومجدي قاصد إدارياً، ومحمد عبد الودود مخططاً للأحمال، و إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.

وشهدت المباراة حضور محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى القطاع، ومنتصر الجدي ومدحت مكي مسؤولي اللجنة الفنية .

وتضم مجموعة الزمالك بالبطولة كل من إنبي، وفينورد الهولندي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية للبطولة .