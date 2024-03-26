عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع منى زكي

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

كشف النجم كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعاونه مع النجمه منى زكي في فيلم جديد .

 

وقال كريم عبد العزيز :" أتعاون مع النجمة منى زكي من خلال فيلم لعب عيال بعد غياب عن التعاون معا استمر لمدة 14 عامًا منذ فيلم ولاد العم عام 2009، ونستعد لتحضيراته خلال الفترة المقبلة، ومن الأرجح أن يعرض هذا العام، وهو من إخراج طارق العريان.

 

تابع :" العمل يناقش تضحية الأزواج وهناك قصة حب تجمع بيني وبين منى زكي، وسنتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث، إذ أن القصة تدور في إطار رومانسي كوميدي.كريم عبد العزيز:

كريم عبد العزيز :


كشف النجم كريم عبد العزيز تفاصيل تعاونه مع المخرج بيتر ميمي للمرة الرابعة.


وقال كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدي البلد :" هناك كيمياء أصبحت تجمعني بالمخرج بيتر ميمي وسعيد بالعمل معه للمرة الرابعة، والشخصية اللي هتتعمل ضخمة وكبيرة والعقلية كبيرة وأثرت في ناس كتيرة جدا، ولم تطرح من قبل في عمل فني وأتمني أن تنال إعجاب الجمهور لأننا تعبنا في المسلسل جدا

وتابع: «حسن الصباح شرير جداً لا يمكن يتحب، وأنا عارف الشخصية واتعرض على المشروع أكثر من مرة فعندي خلفية عن الراجل والعالم بتاعه، فالشخصية مغرية جداً والمسلسل يناقش حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله في القرن الحادي عشر.


أبطال مسلسل الحشاشين 
 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

قصة مسلسل الحشاشين 
 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

موضوعات متعلقة

بعد وفاته .. معلومات عن المطرب الشعبي سعيد الهوا

مسلسل الصديقات الحلقة 15.. مواجهة بين سوزان نجم الدين وكامل بك

مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان في ورطة بسبب المخدرات

حق عرب الحلقة 15.. براءة أحمد العوضي من حرق محلات عبد ربه

أخبار الفن| أسماء جلال تكشف أصعب مشاهد مسلسل «أشغال شقة».. وملخص حلقات اليوم

أحمد سعد يغني "ملناش غير بعضنا" لـ "بدون سابق إنذار"

مسلسل حق عرب الحلقة 14.. بدء الصراع بين العوضي ورياض الخولي

مسلسل المعلم الحلقة 14.. مصطفى شعبان يسافر للسويس من أجل إيجاد السمك

ترشيحاتنا

أمير عزمي: أحب المدرسة الإيطالية في أسلوب اللعب.. و كونتي مدربي الأفضل

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

3 مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار السلع الغذائية في رمضان

أفتكر عملتله بلوك.. كهربا يكشف انقطاع علاقته مع شيكابالا

إيلون ماسك يحضر لمفاجأة كبيرة في تطبيق X

مصر تعلن استعدادها لتقديم خبراتها الاستشارية في المجال النووي لدول قارة إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy Tab S6 Lite 2024

بسعر لقطة و خصم لن يتكرر على النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي

شركة آبل تفاجئ محبيها بميزة جديدة لهواتفها.. فما هي؟

جمبسوت لامع .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ