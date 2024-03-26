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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء 16 رمضان لتيسير الأمور.. ردده طوال اليوم

صدى البلد

يبحث الكثير عن  دعاء اليوم السادس عشر من رمضان ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أدعية مخصصة لأيام شهر رمضان المعظم، إلا أن هناك الكثير من الأدعية التي يجب على المسلم الحرص عليها طوال رمضان؛ فالدعاء في رمضان يجمع فضيلتين عظيمتين، وهما: فضل الزمان، وحال الصيام، و شهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 


اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.

"اللهم اهدنى فيه لعمل الأبرار، وجنبنى فيه مرافقة الأشرار، وأدخلنى فيه برحمتك دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين".
"اللهم لا تخذلني لتعرض معاصيك، وأعذني من سياط نقمتك و مهاويك‏، وأجرني من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين".
اللهم وفقنى فيه لموافقة الأبرار، وجنبنى فيه مرافقة الأشرار، وآونى فيه برحمتك إلى دار القرار واهدنى فيه لصالح الأعمال، واقض لى الحوائج والآمال.
اللهم قوني فيه على اقامة امرك ، و اذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين.
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري (6306) عن شداد بن أوس وقد وصف النبي هذا الدعاء بأنه سيد الاستغفار.
أللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، و لا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، و اجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين.
أللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القران يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.
اللهم قوني فيه على اقامة امرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا ابصر الناظرين.
 

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

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