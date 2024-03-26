الغرف التجارية تكشف تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

قال "علاء عز"، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التجار والمصنعين يعقدون اجتماعات يومية مع رئيس الوزراء والمسئولين لبحث خفض أسعار السلع.

وأشار "علاء عز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مع خيري” المذاع عبر فضائية “المحور”، إلى أنهم توافقوا على إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وهذا الخفض سيستمر ويزداد مع الأيام، معلقا: “مينفعش المواطن يستنى”، حيث سيدون على السلع السعر الجديد بعد التخفيض.

وأوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على أنه خلال 48 ساعة سيتم وضع السعر الجديد على السلع بعد التخفيض، مضيفا: “السلاسل التجارية التي لديها القدرة على تغيير السلع ستبدأ فورا في التطبيق”، منوها بأن نسبة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 30%، ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيض ضمن المبادرة لهذا الحد قبل عيد الفطر.

ونوه بأن عقوبة عدم إعلان السعر تصل إلى الحجز الوجوبي، والزيارة الأولى للسلاسل التجارية والسوبر ماركت ستكون للتوعية.