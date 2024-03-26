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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة الموسيقار خالد حماد وتشييع جنازتها من المسجد الكبير بمدينتي

والده خالد حماد
والده خالد حماد

أعلن الموسيقار خالد حماد عن وفاة والدته حيث اعلن عن موعد الجنازة والدفن .


وكتب خالد حماد عبر صفحته على فيس بوك :" انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم ٢٥ مارس ٢٠٢٤ أغلى ما أملك .. "أمي" السيدة ڤالنتينا حماد.

تابع :" ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء ٢٦ مارس في المسجد الكبير بمدينتي بعد صلاة الظهر ويعقبها الدفن بمقابر الأسرة في العاصمة الإدارية لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وانا اليه راجعون أرجو الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

ويشارك  الموسيقار العالمي خالد حماد في مسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي يخوض بطولته خالد النبوي، غب الموسم الدرامي الرمضاني2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.


يُشار إلى أنَّ الموسيقار خالد حماد حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن جعفر العمدة في رمضان الماضي 2023، وله العديد ما الأعمال الفنية التي شارك فيها والتي يستعرضها "الدستور" على النحو التالي:

الموسيقار خالد حماد

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