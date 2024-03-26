عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهبت نصف مليار.. إعلامي يحذر من توغل منصات المراهنات في الرياضة المصرية

مراهنات كرة القدم
مراهنات كرة القدم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك إحدى المنصات الالكترونية نهبت نصف مليار جنيه من المصريين بسبب (مراهنات كرة القدم)، وقامت هذه المنصة بالنصب على العديد من الشباب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "المراهنات من الناحية الدينية (حرام شرعًا) لأنها مثل القمار، والقرآن الكريم واضح في هذا الشأن، ولكن لازال البعض يجري وراء المراهنات، ولم يتحرك اي مسؤول من وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "سيتم الاكتفاء فقط بتقديم بلاغات، وقامت تلك المنصة بالنصب على الشباب فقط، وكل مرة نقوم بالمشاهدة فقط، ما يحدث كارثة، لأننا نترك هذه المنصات تتوغل في المجتمع".

وزاد: "خارج مصر هناك مراهنات ولكن هناك رقابة على الأندية واللاعبين والمدربين، ولكن في مصر الموضوع (زيطة)، وقد يصل الأمر إلى اللاعبين بسبب كثرة الأموال، وحتى الآن لا يوجد هناك تحرك لمنع هذه الأمور".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

ترشيحاتنا

غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

متى العشر الأواخر من رمضان 2024؟.. الإفتاء: تبدأ السبت والأحد فاستعدوا

يد أوكرانية.. بوتين يكشف عن الفاعل المباشر لهجوم كروكوس

وزير الري يتابع تدبير الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"

7 أمور حافظ عليها النبي فى رمضان.. اتبعها لنهاية الشهر

فسخنا الخطوبة.. مي عمر تفجر مفاجأة لأول مرة عن زواجها بمحمد سامي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام في 9 محافظات

هتفطر إيه النهاردة.. رقاق باللحمة وطريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

أنغام تثير الجدل بفستان جريء.. سعره مفاجأة

بإمكانيات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy Tab S6 Lite 2024

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ