مودريتش: معرفش عن مصر غير الأهرامات ومحمد صلاح

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تصريحات مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا خلال زيارته لمصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"مودريتش سأل علي محمد صلاح ؟ وقال معرفش عن مصر غير الأهرامات ومحمد صلاح".

أعرب لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا عن سعادته بزيارة الأهرامات، على هامش مشاركة منتخب كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر لوكا عبر صفحته الشخصية انستجرام صورة له في الأهرامات وعلق عليها قائلا :" رحلة استكشافية لمصر واكتشاف واحد من عجائب الدنيا السبعة.

وتأهل منتخب كرواتيا الى المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب نظيره تونس في المباراة التي أقيمت بينهما السبت.