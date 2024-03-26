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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لبطء سامسونج وiPhone.. أحدث موبايل من Realme بأسرع شحن

وداعا لبطء سامسونج
وداعا لبطء سامسونج وiPhone..أحدث موبايل من Realme بأسرع شحن

هاتف Realme 12x الذي تم إطلاقه في الصين الأسبوع الماضي سيظهر لأول مرة في الهند يوم 2 أبريل في تمام الظهر بالتوقيت المحلي. ومع ذلك، بينما يدعم إصدار Realme 12x الصيني شحن 15 وات، فإن الطراز الهندي سيكون مزودًا بشحن SuperVOOC الأسرع بقوة 45 وات.

تشمل المواصفات المؤكدة الأخرى لطراز Realme 12x الهندي معالج Dimensity 6100+ وشاشة 120 هرتز ومكبرات صوت ستيريو وبطارية 5000 مللي أمبير، والتي يُعلن أنها تشحن من 0 إلى 50% في 25 دقيقة.

سيحتوي Realme 12x أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ويأتي باللونين الأرجواني والأخضر في الهند. بالإضافة إلى ذلك، سيكون مزودًا بميزات الزر الديناميكي وإيماءات الهواء.

إذا كانت سرعة الشحن هي الاختلاف الوحيد بين إصداري Realme 12x الهندي والصيني، فيمكنك توقع أن يأتي الطراز الهندي بشاشة LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة FullHD+ وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وكاميرا عمق 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل.

 كما أن Realme 12x سيحتوي على ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب وتصنيف IP54.

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