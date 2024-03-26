برخص التراب..أفضل موبايل Xiaomi في رمضان اتباع كله في 10 دقايق فقط

بعد أسابيع من التسريبات، كشفت شركة Xiaomi النقاب عن هاتف Civi 4 Pro الذكي في الصين الأسبوع الماضي، وعلى عكس طرازات Civi السابقة، يعد Civi 4 Pro بأداء متميز حيث يتميز بأحدث شرائح Snapdragon 8s Gen 3.

تم طرح الجهاز للبيع لأول مرة في الصين بعد فترة وجيزة من توفيره للشراء، توجهت الشركة إلى حسابها على Weibo لتأكيد أن مبيعات Civi 4 Pro تجاوزت 200٪ من إجمالي مبيعات الجيل السابق في يوم كامل، لهاتف Xiaomi Civi 3 من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف Civi 4 Pro تمكن من تحقيق هذا الإنجاز المذهل في غضون 10 دقائق فقط من عرضه للبيع.

فيما يتعلق بالسعر، فهو يبلغ (415 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من سعة التخزين، و (460 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت من سعة التخزين، و (حوالي 500 دولار أمريكي) لإصدار 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت من سعة التخزين.

مواصفات Xiaomi Civi 4 Pro

يحتوي هاتف Xiaomi Civi 4 Pro على شاشة AMOLED CSOT C8 بحجم 6.55 بوصة مع حواف منحنية. تدعم الشاشة دقة تصل إلى 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وحتى 3000 شمعة من سطوع الذروة. يتميز نظام الكاميرا الأمامية المزدوجة للهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 32 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية 32 ميجابكسل.

إعداد الكاميرا الخلفية المُحسّن من Leica في هاتف Civi 4 Pro يحتوي على كاميرا رئيسية OmniVision OV50E بدقة 50 ميجابكسل مع OIS. يرافقها عدسة بزاوية عريضة للغاية 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوتو 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

يعمل الهاتف الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 مع ذاكرة RAM من نوع LPDDR5x، ومساحة تخزين UFS 4.0، وبطارية بقوة 4700 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات. يقدم الهاتف ميزات أخرى مثل ماسح بصمة داخل الشاشة، وإطار معدني، ووحدة تبديد حرارة 4184 مم²، وجهاز إرسال IR، ومحرك خطي. أخيرًا، يعمل الهاتف بنظام تشغيل HyperOS المستند على Android 14.

في أخبار ذات صلة، يبدو أن الهند هي السوق الوحيدة الأخرى إلى جانب الصين التي ستستقبل هاتف Civi 4 Pro. كشف تقرير حديث لنا أن الجهاز سيطلق عليه اسم Xiaomi 14 Civi في الهند.