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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القليوبية ينجح فى إعادة طفل تائه لأهله بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إعادة طفل ضل الطريق لأهليته ، حيث عثر عليه وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وتحديد أهليته والتواصل معهم وتسليمهم الطفل المذكور.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية بدائرة قسم شرطة ثان العبور تلاحظ لهم تواجد طفل بمفرده بالطريق وبمناقشته قرر بخروجه من المنزل رفقة أحد أصدقائه وضل الطريق وعدم تمكنه من العودة لمسكنه.
على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وتحديد أهليته والتواصل معهم وتسليمهم الطفل المذكور عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته ،وقد لاقى ذلك إستحسانًا من أهلية وأقارب الطفل.

القليوبية اجهزة الامن الرعاية اللازمة قسم شرطة ثان العبور العبور

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