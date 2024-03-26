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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالقليوبية تؤازر منتخب مصر في مباراته أمام كرواتيا

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، مساء اليوم للمشاركة فى تشجيع منتخب مصر خلال مباراته أمام منتخب كرواتيا للمشاركة 3000 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب   ضمن فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر والتى يتم تنفيذها على استاد العاصمة الادارية الجديدة.


وفى هذا الصدد ، أشار الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مشاركة شباب القليوبية تأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بضرورة  مشاركة  الشباب خلال مباريات البطولة  لتشجيع منتخب مصر ، والتعرف على المنشآت والبنية الرياضية  العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية داخل العاصمة الادارية الجديدة والتى سيكون لها اثرا كبيرا فى تطوير الرياضة المصرية.
 

جدير بالذكر ، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية شاركت فى مؤازرة منتخب مصر خلال المباراة الافتتاحية ، وتشارك مساء اليوم فى المباراة الختامية أمام منتخب كرواتيا ، من خلال مشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتوفير وسائل من والى العاصمة الادارية الجديدة ، والتى تلك الأنشطة والفعاليات ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

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