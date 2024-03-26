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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مصر وكرواتيا| "الفراعنة" في مواجهة “الناريون”.. الغيابات تضرب المنتخب وهذا التشكيل المتوقع

مباراة مصر وكرواتيا
مباراة مصر وكرواتيا

يخوض منتخب مصر بقيادة المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حسام حسن، فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، مباراة في غاية الأهمية أمام منتخب كرواتيا باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة مصر وكرواتيا

وتمكن منتخب كرواتيا من التأهل لمباراة نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه على تونس عن طريق ركلات الترجيح فى نصف النهائي عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، ليضرب منتخب "الناريون" موعدا مثيرا مع الفراعنة الذين تأهلوا للمباراة النهائية على حساب نيوزيلندا.

ويفتقد منتخب مصر في المباراة أكثر من لاعب، على رأسهم امام عاشور للإصابة، وأحمد حجازي الذي غادر المعسكر لظروف أسرية طارئة، فضلا عن عدم اكتمال شفاء أحمد نبيل كوكا ومصطفى شلبي.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في المباراة هو: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، و عمر مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد في الهجوم.

وتحدد سعر تذكرة مباراة مصر وكرواتيا بقيمة 75 جنيها للدرجة الثالثة و150 جنيها للدرجة الأولى يسار سفلى، ويقام اللقاء فى استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي شهد فوز منتخب الفراعنة على نيوزيلندا في الدور نصف النهائي بهدف نظيف ، سجله مصطفى محمد، من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من اللقاء.

وفي المقابل، يخوض منتخب كرواتيا المباراة بالقوة الضاربة ويعتبر التشكيل المتوقع لمواجهة الفراعنة كلا من حراسة المرمى: ليفاكوفيتش، الدفاع: جفارديول، مارتين إرليتش، ماركو إيفانوفيتش، جوسيب بورانوفيتش ، الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتش، والهجوم: أندريه كرماريتش، بورنا سوسا.

وتحدث زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن بطولة كأس عاصمة مصر ، مشيرا إلى أنه حضر بكامل قوام المنتخب.

وقال داليتش في تصريحات صحفية : "أتينا بكامل قوام المنتخب لخوض البطولة الودية، ونشكر منتخب مصر، الظروف جيدة ربما الأجواء باردة بعض الوقت، ولدي 20 لاعبا وسنعطي الفرصة للجميع للمشاركة".

وأضاف أن منتخب مصر صاحب خبرات كبيرة وبالطبع ستكون مباراة قوية أمام أصحاب الأرض والجمهور وسنلعب للفوز وحصد اللقب.

مباراة مصر وكرواتيا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كرواتيا

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر، وتنقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1، ونستعرض فيما يلي تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر، كما يلي:

 تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر

  • التردد على النايل سات: 11861
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 5/6.

واختارت قنوات أون تايم سبورت معلق ماتش الغد وهو المعلق الرياضي طارق الأدور للتعليق الصوتي على مباراة النهائي.

وشاركت 4 منتخبات في بطولة كأس العاصمة الإدارية إلى جانب منتخب مصر وهي منتخبات نيوزيلندا وتونس بالإضافة إلى كرواتيا.

وتأهل المنتخب المصري لنهائي البطولة بعد فوزه على نيوزيلندا، وجاءت نتيجة مباراة مصر ونيوزيلندا بفوز منتخب مصر (1-0) بهدف مصطفي محمد.

فيما تأهل المنتخب الكرواتي لنهائي البطولة بعد فوزه على تونس، وجاءت نتيجة مباراة كرواتيا وتونس بفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل السلبي.

ولم يواجه منتخبنا الوطني كرواتيا خلال تاريخ مواجهات الفريقين سوى مرة وحيدة، في بطولة كأس الرئيس الكوري، الودية عام 1999، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (٢-٢).  والصدفة العجيبة في المباراة أن اللاعب الذي أحرز هدفي مصر خلال تلك المواجهة الوحيدة هو اللاعب حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الحالي.

وكان تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا عام 1999، بقيادة كابتن محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الذي بدأ به المباراة يتكون من عمالقة المنتخب وقتها:

  • حراسة المرمى: نادر السيد.
  • خط الدفاع: إبراهيم حسن – عبدالظاهر السقا – مدحت عبدالهادي – محمد يوسف.
  • خط الوسط: ياسر ريان – أحمد حسن – هادي خشبة.
  • خط الهجوم: حسام عبدالمنعم – عبدالستار صبري – حسام حسن.

أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار

ومن جانبها، قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توفير اتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 3 / 2024 وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا.

وتقرر أن يكون قيام تلك الاوتوبيسات في الساعة الخامسة عصراً من الميادين التالية (عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة "بجوار نادي مصر للبترول"، مدينة نصر ، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي “ ، الجيزة ، حدائق الأهرام” أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان "ميدان الأردنية" ، الزقازيق امام نادى الشرقية)  كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتي إستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

كما قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة  القومية للأنفاق مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف LRT  الثلاثاء 26 مارس فقط حتى الساعة الثانية  والنصف من صباح اليوم التالي.

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