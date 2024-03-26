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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صعبة جدا.. فرج عامر عن مباراة مصر وكرواتيا بكأس العاصمة

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “مباراة مصر وكرواتيا علي نهائي بطولة العاصمة الادارية الودية لكرة القدم صعبة جدا، نظرا لما يضمه المنتخب الكرواتي من مواهب وبالأخص في خط الوسط، كما أن المنتخب الكرواتي لم يهزم وديا منذ ثلاث سنوات وآخرها في سنة ٢٠٢١ من منتخب بلچيكا”. 

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء غدا الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى أبيض والشورت والجورب الأبيض  .

واختتم منتخب كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش المدير الفني للفريق الاستعدادات لمواجهة مصر في القمة المرتقبة المقرر اقامتها العاشرة من مساء الثلاثاء في نهائي كأس عاصمة مصر المقامة حالياً بالقاهرة وتشارك فيه منتخبات تونس ونيوزيلندا.

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