بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين
خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة
بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

آية التيجي

شهدت أوروبا في الشهور الأخيرة زيادة مقلقة في حالات الدفتيريا، وهو مرض كان يُعتقد أنه تحت السيطرة منذ عقود بفضل برامج التطعيم، إلا أن ظهور سلالة جديدة من البكتيريا تُعرف باسم ST574 أعاد المرض إلى الواجهة، وأثار مخاوف المنظمات الصحية من احتمالية تفشٍ أوسع، خصوصًا بين الفئات الضعيفة وغير الملقحة.

ورغم أن كثيرين يعتقدون أن الدفتيريا فيروس، إلا أنه في الحقيقة مرض تسببه بكتيريا تُسمى Corynebacterium diphtheriae، وتنتقل غالبًا عبر الجهاز التنفسي أو من خلال الجروح الجلدية المفتوحة. وتنتج هذه البكتيريا سُمًّا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات قاتلة إن لم يُعالج في الوقت المناسب.

زيادة الحالات في أوروبا

وفقًا لتقارير المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض (ECDC)، تم تسجيل أكثر من 320 حالة دفتيريا في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، أغلبها في صفوف المهاجرين والمشردين وأشخاص يعانون من ضعف الرعاية الصحية أو تعاطي المخدرات.

واللافت أن العدوى لم تقتصر على الحالات الوافدة فقط، بل رُصد انتقال محلي داخل دول أوروبية مثل ألمانيا بين أشخاص غير مهاجرين، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة.

وأوضحت الدراسات الحديثة، أن السلالة المنتشرة حاليًا والمعروفة باسم ST574 لا تزال متداولة في أوروبا حتى عام 2025، وأثبتت قدرتها على الانتقال من العدوى الجلدية إلى العدوى التنفسية.

ضعف المناعة والتطعيم

وحذر الخبراء من أن نقص الجرعات المعززة من لقاح الدفتيريا بين البالغين ساهم في انتشار المرض مجددًا.

والفئات غير الملقحة أو التي لم تحصل على الجرعات الداعمة أصبحت أكثر عرضة للإصابة، خاصة في التجمعات المغلقة والملاجئ.

سلالة جديدة تحت المجهر

والتحاليل الجينية باستخدام تقنية تسلسل الجينوم الكامل (WGS) كشفت أن السلالة ST574 تتطور بسرعة، مما يجعل تتبعها ضروريًا لفهم طرق انتشارها والسيطرة عليها مبكرًا.

وأكدت دراسات منشورة على موقع PubMed أن هذه السلالة قد تسببت في إصابات مزدوجة «جلدية وتنفسية» في آن واحد، ما يجعلها أكثر خطورة من السلالات السابقة.

الأعراض والتحذيرات من بكتيريا الدفتيريا

وينبغي الانتباه لأي من الأعراض التالية، خاصة لدى غير الملقحين، وفقا لما نشر في موقع News Medical، وهي :

ـ التهاب الحلق الشديد وظهور غشاء رمادي في الحلق.

ـ صعوبة في التنفس أو البلع.

ـ جروح أو تقرحات جلدية لا تلتئم.

ـ تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر والعلاج الفوري بمضاد السمّ (antitoxin) يقللان من خطر المضاعفات بنسبة كبيرة.

الدفتيريا فيروس الدفتيريا الجديد بكتيريا Corynebacterium diphtheriae سلالة ST574 أمراض معدية التطعيم ضد الدفتيريا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض تفشي الدفتيريا في أوروبا

