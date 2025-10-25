قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

محمد مندور
محمد مندور
محمد مندور

حين أعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 عن اختيار الكاتب والأديب المصري الكبير محمد سلماوي شخصية العام الثقافية، بدا هذا الاختيار وكأنه احتفاء مزدوج.. احتفاء برمز أدبي عربي ترك بصمته على الوعي الجمعي لأجيال من جانب.. واحتفاء بثقافة مصر التي لا تزال تمثل قلب العروبة الثقافي النابض ..

فهذا الاختيار يعكس لا شك تقديرا كبيرة من إمارة الشارقة التي أقول دائما أنها "تحب مصر". كما انني - بشكل خاص - أحمل تقديرا كبيرا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يؤكد دوما أنه أحد أكبر منابر الثقافة العربية.. فلم يعد هذا المعرض الضخم مجرد حدث سنوي للكتاب، بل أصبح منصة فكرية كبرى تعلي من شأن دور الثقافة في تنمية الإنسان وتشكيل الهوية. فالقائمين على المعرض تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة وبتوجيهاته لا يكتفون بعرض الكتب بل يفتحون المجال أمام الحوار والتفاعل بين المبدعين العرب والمبدعين من مختلف دول العالم.. فسمو الشيخ القاسمي جعل من معرض الشارقة منارة سنوية للمعرفة والتنوير. كما أن اختيار شخصية العام فيه ليس تكريما رمزيا فحسب.. بل رسالة ثقافية تعكس رؤى المعرض في تقدير الفكر والإبداع العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص.

فالكاتب الكبير محمد سلماوي يعد واحدا من أبرز الرموز الثقافية المصرية والعربية خلال نصف قرن من الزمن. فهو أديب وصحفي ومفكر جمع بين الحس الإنساني والوعي الوطني. فقد جسد سلماوي في كتاباته ومواقفه مفهوم المثقف العضوي الذي يربط الكلمة بالفعل ويربط فكره بخدمة قضايا مجتمعه سواء من خلال أعماله الأدبية أو مقالاته وأيضا مشاركاته الفاعلة في مؤسسات الثقافة العربية والدولية.. فقد حمل سلماوي راية التنوير المصري.. وحافظ على الرابط المشترك بين الهوية والحداثة.. وكذلك بين الأصالة والتجديد.

أرى بشكل شخصي كما يرى كل مصري وطني تجاه تكريم أبناء بلده .. أن تكريم سلماوي هو في جوهره تكريم لمصر الثقافية.. فمصر التي صدرت للعالم رموز في الفكر والثقافة والفن مثل نجيب محفوظ وطه حسين وسعاد حسني وأم كلثوم.. لا تزال تقدم للعالم رموزا تصنع الوعي والجمال والفكر. فالحقيقة التي لا خلاف عليها أن الثقافة المصرية ليست مجرد موروث فقط.. بل مشروع مستمر من الإبداع والتأثير.. فهي القوة الناعمة التي تفتح الأبواب بين الشعوب وتبني جسور الفهم والتسامح والتقارب.

فالثقافة جسد الأمة وروحها وعقلها .. واختيار محمد سلماوي شخصية العام في معرض الشارقة الدولي للكتاب هو تكريم مضيئ في سجل الثقافة العربية... وهو تذكير بأن الكلمة لا تزال قادرة على صناعة المجد.. فكل الفخر لكل صناع الكلمة.

معرض الشارقة الدولي للكتاب محمد سلماوي إمارة الشارقة

