محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام

تصدر الفنان محمد سلام تريند منصة x بالتزامن مع ظهوره فى احتفالية مصر وطن السلام التى اقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من نجوم الفن ، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور مصر لدعم السلام حول العالم وقدم الحفل الفنانة إسعاد يونس.

مشاركة محمد سلام فى احتفالية وطن سلام

وقدم الفنان محمد سلام عرضا تمثيليا ضمن الإحتفالية ، ويعد الظهور الأول له بعد فترة غياب طويلة حيث عرض فيلم تسجيلي له تناول بطولات وتضحيات أبناء سيناء عبر التاريخ، وما قدموه من مواقف خالدة دفاعًا عن الوطن.

واستعرض الفيلم، حكايات بطولية حقيقية لمجموعة من رموز المقاومة في سيناء، من بينهم «السيدة وداد خليل»، التي كانت تقوم بنقل الرسائل السرية وتخترق صفوف العدو بشجاعة نادرة لنقل المعلومات إلى رجال المقاومة المصرية، متحدية خطر الأسر أو الموت في سبيل حماية وطنها.

كما حكى الفيلم قصة «نبيل حسن حجاب»، الذي كانت مهمته تصوير مواقع العدو وأماكن تمركزه، لتكون تلك الصور مصدرًا مهمًا للمعلومات التي ساعدت قواتنا المسلحة في التخطيط للعمليات العسكرية خلال فترة الاحتلال.

وروى الفيلم سيرة «المجاهد غياث عطوة»، أحد أبناء سيناء الأبطال الذين شاركوا في أعمال المقاومة وساهموا في حماية الوطن ببطولة وإخلاص.

وجسد الفيلم، من خلال مشاهد أرشيفية وشهادات حية، قيمة الانتماء والولاء للوطن لدى أبناء سيناء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ الوطني

مسلسل كارثة طبيعية

وعلى صعيد اخر ، ينتظر محمد سلام عرض مسلسله “كارثة طبيعية” التى تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام، بالتعاون مع حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

اخر اعمال محمد سلام

يذكر ان اخر اعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

ومسلسل الكبير اوي أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.