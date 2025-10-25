قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين
خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام

محمد سلام
محمد سلام
تقى الجيزاوي

تصدر الفنان محمد سلام تريند منصة x بالتزامن مع ظهوره فى احتفالية مصر وطن السلام التى اقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من نجوم الفن ، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور مصر لدعم السلام حول العالم وقدم الحفل الفنانة إسعاد يونس.

مشاركة محمد سلام فى احتفالية وطن سلام

وقدم الفنان محمد سلام عرضا تمثيليا ضمن الإحتفالية ، ويعد الظهور الأول له بعد فترة غياب طويلة حيث عرض فيلم تسجيلي له تناول بطولات وتضحيات أبناء سيناء عبر التاريخ، وما قدموه من مواقف خالدة دفاعًا عن الوطن.

واستعرض الفيلم، حكايات بطولية حقيقية لمجموعة من رموز المقاومة في سيناء، من بينهم «السيدة وداد خليل»، التي كانت تقوم بنقل الرسائل السرية وتخترق صفوف العدو بشجاعة نادرة لنقل المعلومات إلى رجال المقاومة المصرية، متحدية خطر الأسر أو الموت في سبيل حماية وطنها.

كما حكى الفيلم قصة «نبيل حسن حجاب»، الذي كانت مهمته تصوير مواقع العدو وأماكن تمركزه، لتكون تلك الصور مصدرًا مهمًا للمعلومات التي ساعدت قواتنا المسلحة في التخطيط للعمليات العسكرية خلال فترة الاحتلال.

وروى الفيلم سيرة «المجاهد غياث عطوة»، أحد أبناء سيناء الأبطال الذين شاركوا في أعمال المقاومة وساهموا في حماية الوطن ببطولة وإخلاص.

وجسد الفيلم، من خلال مشاهد أرشيفية وشهادات حية، قيمة الانتماء والولاء للوطن لدى أبناء سيناء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ الوطني

مسلسل كارثة طبيعية

وعلى صعيد اخر ، ينتظر محمد سلام عرض مسلسله “كارثة طبيعية” التى تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام، بالتعاون مع حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

اخر اعمال محمد سلام

يذكر ان اخر اعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

ومسلسل الكبير اوي أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

محمد سلام احتفالية وطن سلام مسلسل كارثة طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء: دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بيض

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بعد موجة ارتفاعات

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء : دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد