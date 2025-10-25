بطولات وتضحيات أبناء سيناء.. فيلم تسجيلي باحتفالية وطن السلام

شهدت احتفالية وطن السلام في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي للفنان محمد سلام، تناول بطولات وتضحيات أبناء سيناء عبر التاريخ، وما قدموه من مواقف خالدة دفاعًا عن الوطن، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الفيلم، حكايات بطولية حقيقية لمجموعة من رموز المقاومة في سيناء، من بينهم «السيدة وداد خليل»، التي كانت تقوم بنقل الرسائل السرية وتخترق صفوف العدو بشجاعة نادرة لنقل المعلومات إلى رجال المقاومة المصرية، متحدية خطر الأسر أو الموت في سبيل حماية وطنها.

كما حكى الفيلم قصة «نبيل حسن حجاب»، الذي كانت مهمته تصوير مواقع العدو وأماكن تمركزه، لتكون تلك الصور مصدرًا مهمًا للمعلومات التي ساعدت قواتنا المسلحة في التخطيط للعمليات العسكرية خلال فترة الاحتلال.

وروى الفيلم سيرة «المجاهد غياث عطوة»، أحد أبناء سيناء الأبطال الذين شاركوا في أعمال المقاومة وساهموا في حماية الوطن ببطولة وإخلاص.

وجسد الفيلم، من خلال مشاهد أرشيفية وشهادات حية، قيمة الانتماء والولاء للوطن لدى أبناء سيناء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ الوطني.