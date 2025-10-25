قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر كمال يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك إيجل نوار البوروندي
آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2026.. الشروط وخطوات التسجيل
من تحت الركام لأحضان المصريين.. طفلة فلسطينية تروي عودتها من الموت إلى الحياة
الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة إلى سيناء
قراران هامان يحددان اتجاه الذهب في الفترة القادمة.. ماذا سيحدث؟
الرئيس السيسي: 6 أنفاق تحت قناة السويس لربط سيناء بالدلتا.. فيديو
الرئيس السيسي: القرار مسؤولية.. وتوقعت أياما صعبة على الأشقاء في غزة منذ بدء الحرب
"نفسي أشوف أبويا السيسي".. الرئيس يلبي طلب الطفلة الفلسطينية ريتاج
تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
بعد فترة غياب.. مشاركة محمد سلام في احتفالية "مصر وطن"بحضور الرئيس السيسي
تقارير: الجيش الإسرائيلي يغتال قائد لواء الوسطى في سرايا القدس أبو القسم عبد الواحد
الرئيس السيسي: اتخاذ القرار مسئولية وقضيتنا عادلة ومصر لا تتعدى على حقوق الآخرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بطولات وتضحيات أبناء سيناء.. فيلم تسجيلي باحتفالية وطن السلام

أ ش أ

شهدت احتفالية وطن السلام في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي للفنان محمد سلام، تناول بطولات وتضحيات أبناء سيناء عبر التاريخ، وما قدموه من مواقف خالدة دفاعًا عن الوطن، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الفيلم، حكايات بطولية حقيقية لمجموعة من رموز المقاومة في سيناء، من بينهم «السيدة وداد خليل»، التي كانت تقوم بنقل الرسائل السرية وتخترق صفوف العدو بشجاعة نادرة لنقل المعلومات إلى رجال المقاومة المصرية، متحدية خطر الأسر أو الموت في سبيل حماية وطنها.

كما حكى الفيلم قصة «نبيل حسن حجاب»، الذي كانت مهمته تصوير مواقع العدو وأماكن تمركزه، لتكون تلك الصور مصدرًا مهمًا للمعلومات التي ساعدت قواتنا المسلحة في التخطيط للعمليات العسكرية خلال فترة الاحتلال.

وروى الفيلم سيرة «المجاهد غياث عطوة»، أحد أبناء سيناء الأبطال الذين شاركوا في أعمال المقاومة وساهموا في حماية الوطن ببطولة وإخلاص.

وجسد الفيلم، من خلال مشاهد أرشيفية وشهادات حية، قيمة الانتماء والولاء للوطن لدى أبناء سيناء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ الوطني.

بطولات وتضحيات أبناء سيناء فيلم تسجيلي احتفالية وطن السلام محمد سلام الرئيس السيسي

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

الاكتئاب

مادة رخيصة تعالج الاكتئاب والقلق وتحسن المزاج

اكليل الجبل

عشبة غير متوقعة تحسن المزاج وتقوى الشعر وتحسن الهضم

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

فيديو

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

