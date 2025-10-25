دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

قدمت مذيعه صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل الواقعة المشينة التي لم تمت لأخلاق المصريين، أغرقت السوشيال ميديا دعوات لمقاطعة محلات المتهم بصفع مسن السويس، وهي الواقعة التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاسبة المتهم.

وكرد فعل فوري على هذه الواقعة، تصدرت دعوات بمقاطعة محلات المتهم والتي تحمل اسم – كما ذكرتها نجلة المجني عليه عم غريب - محلات ديزني للأطفال بالسويس، حيث انتشر الهاشتاج بسرعة مطالبين بمعاقبة المتهمين قانونيا ومعنويا وماديا من خلال توقيع أقصى عقوبة عليهم بجانب مقاطعة محلاتهم والتنصل والتبرء من أفعالهم.