الكنيسة القبطية تودع الكارز العظيم.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

بقلوب يملؤها الحزن والإيمان برجاء القيامة، ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحد كبار آبائها ورجالها الكارزين، نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب أفريقيا، الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز ٨٩ عامًا، قضى منها قرابة خمسين عامًا في الخدمة الأسقفية والكرازة بالقارة الأفريقية.

وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس

وُلِد مثلث الرحمات في القاهرة في ٤ سبتمبر ١٩٣٦، وخدم في بداية حياته الكهنوتية بمنطقة الفجالة وقرى أبو زعبل، قبل أن تمتد خدمته إلى الخارج منذ عام ١٩٦٦، حيث خدم في أسمرة عاصمة إريتريا، ثم في دير برهان بمحافظة شوا، كما كان مندوبًا للكنيسة القبطية في عدد من المؤتمرات الأفريقية.

وترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام ١٩٧٥، ثم سيم أسقفًا عامًا لشئون أفريقيا في ١٣ يونيو ١٩٧٦ بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، ورُسِم مطرانًا لإيبارشية جنوب أفريقيا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في ٩ يونيو ٢٠١٩.

ونعى نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلًا: "نودع على رجاء قيامة الأموات أبينا الكارز العظيم نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا.

الرب ينيّح نفسه في أحضان القديسين، ويعزّي الكنيسة وكل أولاده وأحبّاءه في كل مكان بتعزيات الروح القدس.

ونطلب من الرب أن يغفر لنا خطايانا ويعيننا لنكمل خدمتنا إلى النفس الأخير".

