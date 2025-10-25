أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأضعف أمام إسرائيل، موضحا أنه لا يمتلك طائرات أو مدافع أو مسيرات أو سلاح متقدم.



وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك إلا بنادق آلية وقاذفات صواريخ صغيرة.



وقال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حماس دخلت الأراضي المحتلة بعملية مفاجئة في 7 أكتوبر ووجدت جنود الإحتلال نائمين في معسكراتهم وقتلت 350 جندي إسرائيلي والباقي من المدنيين.



وأردف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الغرب يؤيد إسرائيل بشكل أعمى، موضحا أن الغرب استغل قتل حماس للمدنيين الإسرائيليين وتركوا للإحتلال حرية القتل والإبادة.



وأكمل أن الغرب ترك إسرائيل تقتل بوحشية وتمارس جرائم إبادة في غزة، وما قامت به إسرائيل في غزة جرائم حرب، وأمريكا لا ترى ما قامت به إسرائيل في غزة جرائم حرب.



وشدد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن مستشارا ترامب ويتكوف وكوشنر أعلنا أن ما قامت به إسرائيل في غزة ليس جرائم حرب.



واختتم: علينا التمسك بخطة السلام وتطبيقها بعناصرها الأساسية في غزة، موضحا أن ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل إستقرار غزة، والقوة الدولية في غزة ستكون من دول عربية وإسلامية وأوروبية ومن الممكن تواجد قوات من فرنسا وبريطانيا.