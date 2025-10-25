قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة

أبو الغيط
أبو الغيط
هاني حسين

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأضعف أمام إسرائيل، موضحا أنه لا يمتلك طائرات أو مدافع أو مسيرات أو سلاح متقدم.


وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك إلا بنادق آلية وقاذفات صواريخ صغيرة.


وقال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حماس دخلت الأراضي المحتلة بعملية مفاجئة في 7 أكتوبر ووجدت جنود الإحتلال نائمين في معسكراتهم وقتلت 350 جندي إسرائيلي والباقي من المدنيين.

وأردف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الغرب يؤيد إسرائيل بشكل أعمى، موضحا أن الغرب استغل قتل حماس للمدنيين الإسرائيليين وتركوا للإحتلال حرية القتل والإبادة.


وأكمل أن الغرب ترك إسرائيل تقتل بوحشية وتمارس جرائم إبادة في غزة، وما قامت به إسرائيل في غزة جرائم حرب، وأمريكا لا ترى ما قامت به إسرائيل في غزة جرائم حرب.


وشدد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن مستشارا ترامب ويتكوف وكوشنر أعلنا أن ما قامت به إسرائيل في غزة ليس جرائم حرب.

واختتم: علينا التمسك بخطة السلام وتطبيقها بعناصرها الأساسية في غزة، موضحا أن ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل إستقرار غزة، والقوة الدولية في غزة ستكون من دول عربية وإسلامية وأوروبية ومن الممكن تواجد قوات من فرنسا وبريطانيا.

